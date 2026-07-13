Il Mondiale della Norvegia è stato senza dubbio di ottimo livello. Un cammino esaltante, impreziosito dalla vittoria contro il Brasile, che si è arrestato solo contro Jude Bellingham e l'Inghilterra. Durante la gara, in cui non sono mancate polemiche, un episodio ha fatto infuriare i tifosi norvegesi. Alexander Sorloth infatti, sull'1-1, ha preferito cercare la soluzione personale invece di servire Haaland, meglio posizionato. Non sarebbe stato comunque un passaggio facile. La reazione dei tifosi, però, è stata totalmente sproporzionata.

Gli insulti a Sorloth e le parole del giocatore sull'episodio

La fidanzata di Sorloth, Lena Selnes, ha condiviso oggi nelle proprie storie Instagram uno screenshot dei messaggi e commenti ricevuti. Diverse le frasi d'odio rivolte a lei e al compagno. "Dì a tuo marito di lasciare la Norvegia e saltare da un precipizio", o ancora "Spero che il vostro elicottero cada" e altre frasi indegne di questo tenore. Selnes ha scritto: "I Mondiali e il calcio portano tanta gioia, ma anche tanto odio. Non vorrei dargli importanza, ma dopo commenti come questi devo farlo. Spero che si rifletta un po' di più prima di fare commenti del genere, a prescindere dalla situazione".

Sorloth aveva parlato della situazione dopo la gara: "Avrei voluto dare la palla a Haaland, ma c'erano i difensori dell'Inghilterra, ho pensato che quel pallone non gli sarebbe mai arrivato e ho deciso di andare al tiro. È dura, e ci sono cose che avrei voluto fare meglio". Chiaramente l'errore non giustifica quanto accaduto nelle ore successive alla gara. Il CT norvegese Solbakken aveva inoltre consigliato ai propri giocatori di stare lontani dai social.