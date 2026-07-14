In Israele si è parlato tanto nelle ultime ore di Khalaili, dopo l'affare sfumato con l'Inter a causa del mancato via libera all'idoneità sportiva da parte del Coni. Il cardiologo Yehuda Adler, ad esempio, ha ammesso che avrebbe dato il via libera al trasferimento dopo appositi controlli.

La risposta "italiana"

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha commentato la procedura seguita e la decisione finale che ha fatto saltare il tesseramento di Khalaili. "I controlli più rigorosi sono nell'interesse degli atleti stessi. È vero che giocare vuol dire guadagnare, ma credo che sia più importante la vita", le parole di Buonfiglio riportate da TMW.