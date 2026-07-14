La stagione 2026/27 dell'Inter è cominciata nella giornata di ieri con il raduno della formazione nerazzurra. "Rispetto agli anni scorsi si è subito riscontrata una curiosità. Henrikh Mkhitaryan, al suo quinto ritiro in maglia nerazzurra, non è stato il primo ad arrivare - riscontra oggi il Corriere dello Sport -. I primi a varcare i cancelli del centro sportivo nerazzurro sono stati Ivan Provedel, Luis Henrique e Aleksandar Stankovic. Dopo di loro, alla spicciolata, sono arrivati a ruota tutti i compagni di squadra, inclusi Pavard, Asllani e i diversi giovani aggregati, attesi proprio a scaglioni per far sì che sostenessero in diversi slot i test previsti in mattinata".

Non tantissimi i tifosi presenti ai cancelli, ma certamente si rimedierà quando i volti nuovi saranno un po' di più rispetto a quelli attuali e una volta che i vari reduci dal Mondiale torneranno dalle ferie per completare il gruppo. Nel frattempo ad Appiano Gentile doppie sedute oggi e domani, più un allenamento giovedì mattina prima della partenza per il ritiro in Germania.