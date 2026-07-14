L'Inter torna sul mercato a cercare un giocatore di fascia destra, dopo le visite di idoneità non superate da Anan Khalaili. Si parte da un prezzo base, 35 milioni di euro, quanto costa attualmente Guela Doué secondo la richiesta fatta dallo Strasburgo (e il giocatore è anche nel mirino del Milan). Il fratello del "parigino" Desiré è un elemento considerato pronto, ma sembra più adatto a una linea a quattro e non ha nella fase offensiva il suo punto di forza come invece vorrebbe Chivu.

"In questo senso sembra più "vicino" come caratteristiche Belghali del Verona, valutato 15 milioni e già seguito in inverno, ma evidentemente non una prima scelta. Piuttosto attenzione a Molina dell'Atletico (offerto da intermediari), Spence del Tottenham - la new entry - con costi però importanti e Vanderson del Monaco. Fra gli outsider Read del Feyenoord, mentre sullo sfondo resta Ndoye del Nottingham Forest, lui però da "inventare" come quinto di destra e soprattutto valutato 40 milioni"..