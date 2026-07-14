Sono stati ufficializzati i premi della Uefa per la Champions League 2026/27. Su Calcio & Finanza viene fornito un quadro del montepremi e della divisione della posta di cui beneficeranno Inter, Napoli, Roma e Como, le italiane qualificate all'edizione appena cominciata.

Ecco la suddivisione decisa dall'Uefa:

- Il 27,5% sarà destinato alle quote di partenza (670 milioni di euro);

- Il 37,5% sarà destinato ai bonus per i risultati e i passaggi dei turni (914 milioni di euro);

- Il 35% sarà destinato al nuovo pilastro “value”, che racchiude market pool e ranking storico (853 milioni di euro)

Ogni club qualificato alla fase a gironi riceverà 18,62 milioni. Per ogni partita verranno assegnati 2,1 milioni a vittoria, 700mila euro per il pareggio. Gli importi non distribuiti (i 700mila euro che rimangono ad ogni pari) verranno redistribuiti in misura proporzionale alla classifica finale della league phase tra i partecipanti alla fase a gironi stessa. A classifica finale ultimata, ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro.

Per chi si qualifica ai turni successivi è invece prevista questa suddivisione:

- qualificazione agli spareggi: 1 milione di euro a società;

- qualificazione agli ottavi di finale: 11 milioni di euro a società;

- qualificazione ai quarti di finale: 12,5 milioni di euro a società;

- qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a società;

- qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a società;

- vittoria in finale: 6,5 milioni.

In più 4 milioni ciascuno per i due partecipanti alla Supercoppa Europea e 1 milione in più a chi vince.