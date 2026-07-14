Mentre la NBA ha individuato in Arturas Karnisovas, 55enne leggenda del basket lituano, come consulente per il progetto dello sbarco nel Vecchio Continente, notizia lanciata da The Athletic e confermata dalla Gazzetta dello Sport, il Board of Governors, l'assemblea dei proprietari riunita a Las Vegas in occasione della Summer League, ha iniziato a prendere in esame le offerte finali arrivate entro la deadline del 30 giugno. L'NBA ha ricevuto offerte d'ingresso tra i 500 milioni e il miliardo di dollari, in alcuni casi come Londra anche superiori, per tutte le 12 città che ha nel mirino e alcune nello stesso range di prezzo anche da città diverse da quelle inizialmente considerate.

Su Milano, secondo quanto ricostruito tempo addietro dalla Gazzetta, si sono mosse sia RedBird, il fondo che controlla il Milan e che sarebbe favorito per ottenere il controllo della franchigia anche grazie alla partnership con Varese, che OakTree, il fondo che controlla l'Inter e che ha contatti avviati da tempo con l'Olimpia Milano, come confermato dal presidente Leo Dell'Orco. Su Roma, sul tavolo di NBA ci sono sia la proposta del BC Roma SPQR, il nuovo club che fa capo a Donnie Nelson e ha Luka Doncic tra gli investitori, che quella del Maxima Roma, il club di proprietà di Paul Matiasic.