Per rifiutare anche quella che era una semplice richiesta di prestito, vuol dire che l'Inter a Jamal Iddrissou crede davvero tanto. Questa la notizia riportata da Orazio Accomando di Sport Mediaset: il club nerazzurro ha infatti chiuso la porta in faccia al Colonia, che aveva avanzato una proposta di prestito oneroso da 700mila euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Un'offerta nemmeno troppo impegnativa nell'immediato e importante per l'eventuale incasso futuro, alla quale però i nerazzurri hanno detto no, con l'evidente voglia di voler vedere sbocciare il ragazzo in casa propria con l'Under 23 dopo l'esperienza nell'Europeo Under 19 con la Nazionale italiana.

Sull’attaccante, grande protagonista anche nell'ultima stagione dell'Under 20 in Youth League, c’è anche l’interesse di altri due club stranieri come Wolfsburg e Brentford. Ma l'Inter, a quanto pare, ha fatto capire di avere le idee chiare su di lui e serviranno argomenti molto convincenti per far recedere Viale della Liberazione.