Bloccato il trasferimento di Anan Khalaili, l'Inter si è già messa nuovamente alla ricerca di un nuovo esterno destro e sta valutando altri profili. Come riporta Il Messaggero, in cima alla lista dei desideri rimane Guela Doué, esterno ivoriano dello Strasburgo, un’operazione che si preannuncia estremamente complessa vista la valutazione del club francese che supera i 40 milioni di euro. Per questo motivo l’Inter sta valutando diverse alternative, a partire da Djed Spence, ex calciatore del Genoa di proprietà del Tottenham fino al 2029 e reduce dai Mondiali. Il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento a Milano tramite il suo entourage.

A proposito di Genoa, non è stato ancora depennato dalla lista Broke Norton-Cuffy, pista che tuttavia sembra essersi raffreddata rispetto ai mesi scorsi. Un’altra idea porta, invece, in Spagna: Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, ex Udinese. È un elemento che i Colchoneros sarebbero disposti a cedere di fronte a un’offerta congrua da parte dei nerazzurri (scadenza del cotnratto 2027).