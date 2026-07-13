Joe Cole infiamma la semifinale tra Argentina e Inghilterra. L'ex nazionale inglese, intervenuto al podcast 'The Rest is Football', ha lanciato il suo guanto di sfida all'Albiceleste e al suo capitano Lionel Messi in vista della gara di Atlanta: "È la prima volta che Messi gioca contro l'Inghilterra? Beh, dovremo farlo addormentare. Lo manderemo a nanna. Lo dico ora, arriveremo in finale ai Mondiali. Abbiamo la velocità necessaria per battere l'Argentina e li sconfiggeremo. Lo sento nelle ossa", l'azzardo di Cole. 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 12:15 / Fonte: Yahoo Sports
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.