Clamorosa notizia dalla Croazia: in mattinata è stato arrestato l'ex giocatore di Inter e Milan Dario Simic. Il reato per il quale è stato accusato l'ex giocatore della nazionale biancorossa è quello di corruzione. L'accusa riguarda un campeggio posseduto e gestito da Simic nella zona di Stretto, città che sorge sulla costa adriatica a metà strada tra Spalato e Zara. Con lui è stata arrestata anche Neda Livljanić, ex direttrice in pensione del Dipartimento del Turismo della contea di Šibenik-Knin. Secondo gli inquirenti la donna, dall'alto della sua carica, avrebbe fornito illegalmente i permessi a Simic per costruire il camping, dietro compenso.
A condurre l'operazione è stata la USKOK, servizio di intelligence e controllo del territorio. L'inchiesta sarebbe partita proprio dalle attività sospette di Livljanic, che avrebbe reiterato l'illecito in diverse occasioni, emettendo permessi falsi senza recarsi nei luoghi dove sarebbero poi sorti i vari campeggi e quindi senza verificare la presenza dei requisiti minimi di igiene e strutturali. Da qui si è poi risaliti al nome di Simic. Per la famiglia Simic non si tratta di una novità: a marzo la polizia croata aveva arrestato il fratello minore di Dario, Josip, anch'esso calciatore, per evasione fiscale.
Autore: Alessandro Savoldi
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