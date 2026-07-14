Bel colpo per il Forlì Football Club, che ha appena acquistato a titolo definitivo il cartellino di Saer Diop, arrivato dall'Union Brescia. Il difensore classe 2005, che ha firmato un biennale, è nato a Russi (Ravenna) ed è cresciuto nei settori giovanili di Inter e Bologna dove ha collezionato con la maglia rossoblu 65 presenze in Primavera 1 e 3 in Youth League con all'attivo 7 gettoni tra Nazionale Under 18 e Under 19.

Da professionista muove i primi passi con la maglia del Feralpisalò passando poi all'Ospitaletto Franciacorta e poi al Sorrento. Da segnalare anche un totale di 7 presenze nelle selezioni U18 e U19 della Nazionale Italiana.