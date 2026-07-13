Attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto fa il punto sul futuro dell’Inter e sulla ricerca dell’esterno destro dopo il mancato arrivo di Anan Khalaili. Il primo nome è una vecchia conoscenza nel senso che se ne era già parlato a gennaio, si tratta di Djed Spence, al momento impegnato ai Mondiali con l’Inghilterra. È lui la nuova idea in casa nerazzurra, da capire se ci siano i margini di trattativa con il Tottenham con cui è legato fino al 2029 con opzione. Gli Spurs non lo lasceranno dunque partire a buon mercato.

Non solo Spence, gli altri nomi sul taccuino

Poi ci sono altri nomi: uno è Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, palino di Cristian Chivu. I colchoneros potrebbero farlo partire di fronte a un’offerta importante. Il terzo nome è quello di Guéla Doué, anche lui abbastanza costoso (almeno 30 milioni di euro le richieste dello Strasburgo).