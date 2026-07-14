Sembra una vera e propria "maledizione della fascia destra", come la definisce oggi La Gazzetta dello Sport, quella che sta colpendo il reparto esterni dopo l'addio di Denzel Dumfries. E così, dopo che è sfumato l'affare Marco Palestra e che Anan Khalaili non ha superato le visite di idoneità, "l'imbuto delle possibili scelte si è ristretto e il preferito nerazzurro, Guela Doué, sembra essere blindato dallo Strasburgo - si legge sulla rosea -. Anche per questo, ci si guarda velocemente attorno e si sfoglia la margherita delle possibilità rimaste: l'argentino Nahuel Molina è un evergreen, mentre in un rosario ristretto di nomi piace l'inglese Djed Spence, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato con il Grifone".

I contatti per Doué avviati con lo Strasburgo hanno però confermato che l'operazione ha costi superiori ai 30 milioni di euro. Il gradimento dell'Inter resta alto. "In brevissimo tempo si capirà se si potrà rompere il muro a Strasburgo o si sterzerà definitivamente verso altre strade - si legge ancora sulla Gazzetta dello Sport -: in ogni caso, i nerazzurri contano di fare in fretta esplorando le opzioni rimaste sul tavolo del ds Piero Ausilio e del presidente Beppe Marotta. Alcune, tra l'altro, sono impegnate ancora in America, dove si giocano la vita in queste semifinali: Nahuel Molina difende la fascia destra dei campioni del mondo e aspetta gli inglesi dotati di freccia da scoccare dalla panchina. È proprio Spence, superbo contro la Norvegia e con spiccato spirito offensivo come da richiesta iniziale. L'esterno argentino dell'Atletico (1998) è stato proposto più volte negli ultimi mesi senza mai attecchire davvero, mentre il collega ex Genoa e ora al Tottenham è un'idea più fresca. La valutazione è molto elevata ma il gradimento pure".