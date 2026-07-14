Ritorsione o causa forza maggiore? Nell'estate dell'Inter che anticipa l'inizio ufficiale della stagione ci sarebbe stato spazio per un'amichevole contro l'Atalanta, nel contesto della 28esima edizione del Trofeo Bortolotti a cui i Campioni d'Italia erano stati invitati per sfidare l'Atalanta organizzatrice. Un appuntamento a cui la squadra di Cristian Chivu non parteciperà e c'è chi sospetta sia una risposta al mancato arrivo di Marco Palestra dopo una lunga trattativa proprio con la Dea. Eppure ieri in conferenza stampa il presidente Beppe Marotta ha assicurato che con i bergamaschi l'accordo era stato trovato, riversando la responsabilità addosso al giocatore e all'agente Alessandro Lucci. Quindi non è detto che l'assenza dell'Inter il prossimo 14 agosto sia necessariamente un gesto infastidito.

Fatto sta che l'Atalanta sta già lavorando per trovare un'altra rivale e ci sarebbero buone possibilità che sia l'Athletic Bilbao, proprio la squadra che vincendo a Bergamo ha privato i padroni di casa della qualificazione alla fase diretta di Champions League la scorsa stagione. Questo sì che sarebbe un gesto distensivo...