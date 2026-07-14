Non solo il nome di Cristian Romero come nuova possibile opzione per la difesa dell'Inter: Fabrizio Romano pone l'accento anche sulla situazione legata a Curtis Jones, per il quale viene fatto un po' d'ordine. Il centrocampista è da mesi in cima alla lista dell'Inter, ma il Liverpool vuole 40 milioni di euro e non cede di un centimetro, restando insensibile alle alchimie delle offerte nerazzurre. E oltretutto, le parole del nuovo tecnico dei Reds Andoni Iraola nella conferenza stampa di presentazione dedicate al giocatore classe 2001 sono state abbastanza eloquenti circa la volontà del club inglese. Jones, quindi, rimane un'operazione in salita. 

Sezione: Focus / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 20:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.