Nel suo ultimo editoriale per Time2Play, Fabrizio Romano dedica spazio anche al mercato dell'Inter. Secondo l'esperto, i nerazzurri continuano a seguire con attenzione Djed Spence dopo lo stop dell'operazione Anan Khalaili, ma le ottime prestazioni del terzino inglese al Mondiale stanno facendo crescere partita dopo partita il suo valore.

Un aspetto che potrebbe rendere più complessa un'eventuale trattativa nelle prossime settimane, con l'Inter chiamata a valutare tempi e costi dell'operazione: "Con l’Inghilterra sta brillando Djed Spence, l’Inter lo cerca dopo lo stop all’affare Khalaili ma il prezzo sale di partita in partita. Djed gradirebbe".

Sezione: Focus / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 16:34
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.