Eyal Berkovic, ex calciatore israeliano oggi tra i commentatori sportivi più apprezzati del Paese, non ha usato mezzi termini nel commentare lo stop imposto dal CONI ad Anan Khalaili, che in questo modo ha visto sfumare il suo passaggio all'Inter. Parlando all'emittente 103FM, Berkovic ha affermato: "Quello che è successo ad Anan è una tragedia sportiva, prima di tutto perché un calciatore che raggiunge un tale livello, ai vertici d'Europa, in una delle migliori squadre del mondo, con un contratto così oneroso ed esclusivo, non supera un test cardiaco, è una vera tragedia. Non lo auguro a nessuno, ci vorrà del tempo perché si riprenda".