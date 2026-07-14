Saranno due gli acquisti in difesa da parte dell'Inter, secondo quanto confermato anche questa mattina dal Corriere dello Sport. Il primo sarà un "titolare aggiunto", un investimento economico consistente, mentre il secondo sarà la classica occasione low cost da poter cogliere magari verso la fine del mercato.

"Anche per il reparto arretrato, comunque, non ci sono ancora vere certezze - riporta il quotidiano -. L’unica è aver di fatto rinunciato a Chalobah: troppo elevata la valutazione del Chelsea (oltre 35 milioni di euro) e pure le sue pretese di ingaggio (4), nonostante il desiderio di fare un’esperienza in Serie A. Resta, invece, l’attenzione per Mancini e per le evoluzioni sul suo rinnovo di contratto con la Roma".