Una volta appurato che Anan Khalaili non sarebbe stato più tesserabile per la mancata idoneità alla pratica sportiva da parte del CONI, l'Inter ha ricominciato la propria ricerca dell'esterno destro che dovrà raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries. E tra gli ultimi nomi presi in considerazione c'è quello di Djed Spence, nazionale inglese, in forza al Tottenham. Fabrizio Romano conferma attraverso il proprio canale YouTube l'interesse dei nerazzurri per l'ex Genoa, sottolineando che il diretto interessato gradirebbe un ritorno in Italia per due ragioni: vuole giocare la Champions League (negli Spurs non potrebbe) e vuole essere titolare (negli Spurs avrebbe Pedro Porro davanti nelle gerarchie).

Il problema è la valutazione del Tottenham, che non è ancora ben definita per il semplice fatto che oggi Spence è nelle rotazioni di Thomas Tuchel nella Nazionale inglese al Mondiale e il suo prezzo potrebbe aumentare in base alle sue prestazioni. L'Inter è in attesa di capire quali siano le condizioni economiche per cui il Tottenham accetterebbe una cessione dell'esterno.