In attesa di capire il verdetto medico nei confronti di Anan Khalaili, che potrebbe costringere nella peggiore delle ipotesi l'Inter a rinunciare al nuovo acquisto sulla fascia destra, secondo Sportmediaset in Viale della Liberazione stanno valutando alternative all'israeliano per non farsi trovare impreparati. Tre i giocatori nella lista, secondo quanto riportato.

Nello specifico, Guela Doué dello Strasburgo, che però ha il difetto di costare molto, intorno ai 40 milioni di euro; in seconda battuta Broke Norton-Cuffy del Genoa, giocatore da mesi accostato ai nerazzurri; infine la suggestione Andrea Cambiaso della Juventus, che però ha caratteristiche differenti rispetto a quelle cercate dall'Inter per la corsia destra.

Sezione: Focus / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 13:31
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.