A volte ritornano. Spesso nel momento meno opportuno. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, negli ultimi giorni all'Inter sarebbe stato proposto il ritorno di Mateo Kovacic, classe '93, in uscita dal Manchester City (scadenza 2027) e reduce da un Mondiale positivo almeno dal punto di vista personale.

Profilo di esperienza e qualità che Piero Ausilio conosce bene, ma che oggi difficilmente verrebbe considerato dai nerazzurri a causa di un reparto, il centrocampo, con troppi giocatori in rosa.

Sezione: Focus / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 14:02
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.