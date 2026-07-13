Dopo aver perso Marco Palestra e dopo aver dovuto rinunciare ad Anan Khalaili per cause di forza maggiore, l'Inter è ancora a caccia del profilo giusto per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Secondo Luca Cilli, ora i nerazzurri starebbero guardando in Spagna, dove gioca Nahuel Molina. L'argentino, classe 1998, è uno dei nomi che l'Inter starebbe valutando per l'out di destra.

Molina, 28 anni, è senza dubbio un profilo interessante. Esperienza ad alti livelli, un Mondiale e due Copa America in bacheca, e un passato in Italia. Dal 2020 al 2022 ha infatti giocato nell'Udinese, segnando 10 gol in 68 presenze nelle gestioni di Luca Gotti prima e di Gabriele Cioffi poi. Con l'Atletico di Simeone Molina ha saputo alzare ulteriormente il proprio livello, con 29 presenze in Champions League e 156 in totale con i Colchoneros. In Italia il terzino cresciuto nel Boca Juniors è seguito anche dal Napoli.