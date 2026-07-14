Luca Di Maggio saluta l'Inter e diventa un nuovo giocatore dell'Avellino. Il club irpino e quello nerazzurro hanno annunciato contemporaneamente l'approdo in biancoverde a titolo definitivo del ragazzo nell'ultima stagione al Padova. Di Maggio ha firmato con l'Avellino un contratto fino al 30 giugno 2030.
Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, in carriera ha indossato le maglie di Perugia, in serie C, e Padova, in serie B. In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionato 52 presenze, divise tra Serie B, Serie C, Coppa Italia e Coppa Italia di Serie C realizzando 6 gol e fornendo 3 assist ai propri compagni di squadra.
Sezione: Mercato / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 18:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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