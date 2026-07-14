La sosta post-campionato non sembra aver arrugginito Federido Dimarco, tutt'altro. L'esterno nerazzurro si è presentato in forma smagliante ad Appiano Gentile in questi primissimi giorni di preparazione estiva, e i numeri compiuti con il suo sinistro magico e testimoniati dal video pubblicato dall'Inter sul suo profilo X ne sono la testimonianza più chiara.