La sosta post-campionato non sembra aver arrugginito Federido Dimarco, tutt'altro. L'esterno nerazzurro si è presentato in forma smagliante ad Appiano Gentile in questi primissimi giorni di preparazione estiva, e i numeri compiuti con il suo sinistro magico e testimoniati dal video pubblicato dall'Inter sul suo profilo X ne sono la testimonianza più chiara. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 19:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.