Anche Sportmediaset si allinea alle voci di mercato che riguardano il futuro della fascia destra dell'Inter, che dopo l'accordo con l'Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili sembrava ormai blindato. Invece lo stop imposto dal CONI ha riaperto il casting e in Viale della Liberazione stanno già valutando altri profili che potrebbero fare al caso di Cristian Chivu.

I nomi sono ormai noti e non sembra in questo momento esserci grande spazio per le sorprese, viste anche le tempistiche strette che si è autoimposta l'Inter. Si tratta di Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, Djed Spence del Tottenham, Guela Doué dello Strasburgo e Broke Norton-Cuffy del Genoa. Per costi, l'ivoriano e l'inglese degli Spurs rischiano di essere complicati.