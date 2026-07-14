"Ognuno può dire quello che vuole, le cose non ce le diranno mai. Ognuno ha dato la sua versione. Ma anche se Palestra avesse avuto un accordo verbale con l'Inter, vista l'offerta del Chelsea non so chi avrebbe fatto diversamente. L'Atalanta ha fatto bene ad accettare l'offerta, ben più ricca, e anche Palestra. La differenza era grande". Questo è il punto di vista espressao ai microfoni di TMW Radio dall'ex portiere di Roma e Livorno Marco Amelia ha proposito della querelle sorta ieri intorno a Marco Palestra dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta e la replica di Alessandro Lucci.