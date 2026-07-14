La trattativa sfumata tra Inter e Atalanta per Marco Palestra è sempre più caso. Dopo le stoccate di ieri tra il presidente dell'Inter Beppe Marotta e l'agente del calciatore Alessandro Lucci, oggi l'Inter avrebbe rinunciato (condizionale d'obbligo) al Trofeo Bortolotti, in programma a Bergamo il 14 agosto. E anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, ha detto la sua, nel corso della consueta conferenza stampa di inizio stagione, organizzata in questi giorni da praticamente tutti i club di Serie A.

Diverse le domande su Palestra. La prima ha riguardato il suo possibile erede, sebbene l'esterno a Bergamo abbia giocato pochissimo. Su questo ha detto: "Sulla destra abbiamo Bellanova e Zappacosta e siamo contenti di averli. Credo che possano giocare anche a quattro. Secondo me parlare del 'nuovo Palestra' è poco opportuno". Poi l'ex dirigente di Juventus e Napoli è tornato sulla trattativa con l'Inter, cercando di defilarsi dalle polemiche: "Noi siamo sempre stati al corrente di tutto. Noi con tutte le parti siamo sempre stati corretti, e siamo contenti che Palestra rappresenti l'Italia anche in Premier League".