Giornata importante per quanto riguarda l'inchiesta sul mondo arbitrale, che recentemente ha coinvolto anche esponenti della società Inter per ipotetico concorso in frode sportiva con Gianluca Rocchi, almeno secondo le accuse del PM Maurizio Ascione. Il cui incarico presso la Procura di Milano scadrà domani e, pertanto, nella giornata odierna ha affidato le conclusioni dell'inchiesta da lui condotta al sostituto procuratore Paolo Ielo che lo ha affiancato in questa ultima fase di indagini.

Secondo quanto appreso da Sky, si è già arrivati a una decisione finale ma siccome non c'è più l'esigenza di comunicarlo tra oggi e domani l'attesa si protrarrà per qualche giorno, sicuramente entro il 24 luglio. Pare che comunque non si sia arrivati a una condivisione delle conclusioni, perché Ascione non le ha firmate. Si va dunque verso una richiesta di archiviazione, molto più difficilmente verso una richiesta di rinvio a giudizio.

Va sottolineato che gli esponenti della società Inter non sono stati identificati, quindi non ci sono ancora indagati per quanto riguarda il club.