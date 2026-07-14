Dopo il mancato trasferimento all'Inter a causa dell'assenza dell'idoneità sportiva in Italia, Anan Khalaili potrebbe comunque lasciare l'Union Saint-Gilloise nelle prossime settimane.
Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Hayom, il club belga non considera chiusa la possibilità di una cessione e si prepara a riallacciare i contatti con le società inglesi che avevano seguito l'esterno prima dell'inserimento dei nerazzurri.
L'Ipswich pronta a mettere sul piatto 30 milioni
Il club più deciso sarebbe l'Ipswich Town, neopromosso in Premier League, che sarebbe disposto a investire quasi 30 milioni di euro per assicurarsi il classe 2004. Sulle tracce dell'esterno israeliano restano anche Aston Villa e Newcastle, anche se, al momento, le loro valutazioni economiche sarebbero inferiori rispetto a quella dell'Ipswich.
In Belgio: "Può arrivare un'altra grande occasione"
Da fonti vicine all'Union Saint-Gilloise filtra comunque fiducia.
"Lasceremo che la situazione si calmi, poi parleremo con Anan e decideremo il da farsi. Tutti sono delusi per il mancato trasferimento all'Inter, ma ora i club che non potevano competere con un nome così importante potrebbero tornare in corsa e provare a chiudere l'operazione."
Sorride anche il Maccabi Haifa
L'evoluzione della trattativa viene seguita con attenzione anche dal Maccabi Haifa, che conserva il 15% sulla futura rivendita del giocatore. Con il trasferimento all'Inter il club israeliano avrebbe incassato circa 3,5 milioni di euro. Qualora Khalaili venisse ceduto per una cifra vicina ai 30 milioni, l'incasso potrebbe superare i 4 milioni di euro.
Autore: Ludovica Ferrante
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