Il mercato che si sta muovendo intorno a Matteo Cocchi è senza dubbio significativo. L'esterno classe 2007, reduce da una buona stagione in Serie C con 26 presenze e un gol indossando la maglia della neonata Inter U23, continua ad avere tanti estimatori dalle categorie superiori, soprattutto in Serie B dove oltre al Pisa ultimamente si è mosso il Padova, con legittime speranze di successo.

Ovviamente il club nerazzurro valuterebbe solo un prestito, per mantenere il controllo del ragazzo dandogli la possibilità di esprimersi con continuità a un livello superiore rispetto alla Serie C.

Sezione: Mercato / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 11:13
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.