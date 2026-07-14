Sembrava davvero tutto fatto, un sogno che si realizza, il nuovo club soddisfatto di aver ingaggiato il giocatore che voleva. Poi la doccia gelata delle visite al CONI, lo stop forzato e un'operazione che salta definitivamente non per volere delle parti in causa. Gli ultimi giorni di Anan Khalaili sono stati un tourbillon di emozioni, le prime positive, le seconde negative. E alla fine l'esterno ha dovuto rinunciare al trasferimento all'Inter. "È chiaro che Anan è deluso, molto deluso - hanno detto le persone a lui vicine -. Sentiva già di essere vicino all'Inter, ma a causa di test non chiariti, non è lì. Ma si dice che ogni ritardo sia una cosa positiva, quindi anche Anan dice che arriverà un'altra offerta e che tutto viene dall'alto e andrà tutto bene". Anche il Maccabi Haifa è rimasto deluso dal fatto che l'accordo, che avrebbe dovuto portare al club non meno di 3 milioni di euro, non si sia concretizzato.

Le speranze si spostano in Premier League

Nonostante la delusione, Boaz Goren, agente di Khalaili, ha esplorato nelle ultime 24 ore possibili soluzioni alternative, poiché gli è chiaro che l'Union Saint-Gilloise manterrà la sua richiesta di trasferimento per il centrocampista, pari a non meno di 20 milioni di euro, con Newcastle e Crystal Palace che hanno già manifestato interesse per il giocatore