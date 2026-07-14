L'Inter è alla ricerca di due difensori da regalare a Chivu e negli ultimi giorni al mercato nerazzurro è stato accostato con particolare decisione il profilo di John Lucumì, in scadenza di contratto tra un solo anno con il Bologna e reduce dall'esperienza con la Colombia al Mondiale. Domani scade la clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino al 15 luglio e lo scenario potrebbe cambiare.

Le parole di Tedesco

Di Lucumì e del suo futur ha parlato in conferenza stampa il nuovo allenatore del Bologna, Tedesco. "Giocatori da trattenere sul mercato? I dirigenti sanno benissimo le mie esigenze, ma anche io so quali sono le esigenze del club. Loro sono stati sempre trasparenti con me, dicendomi quali fossero gli scenari: e io ho preso la decisione di venire qui. Lucumi al momento è un nostro giocatore”, ha precisato.