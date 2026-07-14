Il caso Marco Palestra ha tenuto banco per una parte della conferenza stampa di ieri ad Appiano Gentile, la prima della stagione in casa Inter, con Cristian Chivu e Beppe Marotta a presentare gli obiettivi dell'annata in partenza. Della questione ha parlato proprio il presidente che, come riporta il Corriere dello Sport, si è tolto un sassolino che si portava dietro da settimane.
Marotta, secondo il quotidiano, non ha gradito non solo l'epilogo della trattativa, ma anche determinate ricostruzioni. Lo strappo, però, è anche con l'Atalanta, tanto che l'Inter ha cancellato la sua partecipazione al Trofeo Bortolotti organizzato dalla Dea per il 14 agosto. In ogni caso il discorso di Marotta è servito anche per far capire che non ci sono preclusioni dalla proprietà sugli investimenti, il che è già un cambio di rotta non banale rispetto al recente passato, in cui si era andati avanti anche con operazioni a parametro zero, che pure hanno garantito un apporto importante. Tra le sfide di oggi c'è la volontà di vincere in maniera sostenibile, puntando anche sul settore giovanile (vedi i 100 milioni investiti sul centro sportivo) e grazie alla "creatività dei dirigenti", a partire da Piero Ausilio.
Autore: Antonio Di Chiara
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