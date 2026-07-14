Tarik Muharemovic lascia l'Italia e prende il volo per la Premier League. Il difensore bosniaco, a lungo tempo accostato all'Inter e alla Juventus, è in fase di chiusura con il Leeds United: le parti stanno definendo gli ultimi dettagli prima di organizzare le visite mediche e completare gli ultimi passaggi.

Il difensore volerà in Inghilterra per una somma di circa 40 milioni, con la Juventus che incasserà la metà della cifra avendo a proprio favore il 50% della rivendita del bosniaco. Muharemovic sale in cima alla classifica delle cessioni più onerose del Sassuolo superando Gianluca Scamacca, trasferitosi al West Ham nel 2022 per 38.6 milioni.