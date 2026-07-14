Tarik Muharemovic lascia l'Italia e prende il volo per la Premier League. Il difensore bosniaco, a lungo tempo accostato all'Inter e alla Juventus, è in fase di chiusura con il Leeds United: le parti stanno definendo gli ultimi dettagli prima di organizzare le visite mediche e completare gli ultimi passaggi.

Il difensore volerà in Inghilterra per una somma di circa 40 milioni, con la Juventus che incasserà la metà della cifra avendo a proprio favore il 50% della rivendita del bosniaco. Muharemovic sale in cima alla classifica delle cessioni più onerose del Sassuolo superando Gianluca Scamacca, trasferitosi al West Ham nel 2022 per 38.6 milioni.

Sezione: Mercato / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 21:22 / Fonte: Gianlucadimarzio.com
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.