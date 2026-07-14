Mentre si continua a lavorare per una pedina sulla fascia destra, che l'Inter spera di trovare nel giro di 7-10 giorni, i dirigenti nerazzurri sono anche alla ricerca di un difensore centrale per rimpolpare un reparto nel quale non ci sono più giocatori come Acerbi, De Vrij e Darmian.

Chivu, da parte sua, attende due rinforzi. "Nelle ultime ore è tornato d'attualità Stones, 32 anni, svincolato dopo gli anni al City, ma reduce da due anni complicati dal punto di vista fisico. L'Inter ci sta pensando seriamente, ma il suo eventuale innesto oggi è legato all'uscita di Pavard. Sul fronte "investimento", in calo lo quotazioni di Chalobah per le richieste del Chelsea, rimangono in lista Ordonez (Bruges) e Lucumì (Bologna); sullo sfondo Mancini, se il rinnovo con la Roma diventasse un problema".