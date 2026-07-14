Yann Sommer è ufficialmente un nuovo giocatore del Bruges. L'estremo difensore svizzero è stato annunciato dai nerazzurri del Belgio come rinforzo per i prossimi tre anni. Questo il comunicato del club:

"Yann Sommer ha firmato un contratto con i Blauw-Zwart fino al 2029. Il portiere svizzero, classe 1988, arriva a parametro zero dopo tre stagioni all'Inter. Sommer è cresciuto calcisticamente in Svizzera, affermandosi inizialmente tra le fila dell'FC Basilea. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club quali FC Vaduz, Borussia Mönchengladbach, Bayern Monaco e Inter. Nel 2023 è passato dal Bayern Monaco all'Inter, collezionando 139 presenze con il club italiano nell'arco di tre stagioni. Sommer vanta inoltre una vasta esperienza a livello europeo, con 69 presenze in UEFA Champions League e 38 in UEFA Europa League. Ha disputato oltre 790 partite tra i professionisti. Con l'FC Basilea ha vinto quattro titoli nazionali e due Coppe di Svizzera. Al Borussia Mönchengladbach è stato nominato per tre volte "Giocatore dell'anno". Con il Bayern Monaco ha conquistato il titolo di campione di Germania, mentre con l'Inter ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. A livello internazionale, Sommer ha rappresentato la Svizzera per molti anni: ha debuttato in nazionale nel 2012, totalizzando 94 presenze. Sommer ha ora firmato un contratto con i Blauw-Zwart fino al 2029. Benvenuto al Club, Yann!".