Il futuro di Brooke Norton-Cuffy potrebbe essere lontano dal Genoa. L'esterno inglese, protagonista di un'ottima stagione in rossoblù, continua ad attirare l'interesse di diversi club e ora anche la Premier League è tornata a muoversi concretamente. Secondo quanto riferisce l'edizione genovese de La Repubblica, l'Everton ha riallacciato i contatti per il classe 2004, dopo aver già effettuato un sondaggio durante la finestra di mercato di gennaio.

Il Genoa chiede 20 milioni

Il Genoa non ha intenzione di fare sconti e valuta Norton-Cuffy intorno ai 20 milioni di euro, cifra che rappresenta il punto di partenza per eventuali trattative. Una valutazione importante, ma che non ha scoraggiato i club interessati al laterale inglese.

Anche l'Inter resta alla finestra

Oltre all'Everton, Norton-Cuffy continua a essere seguito da diverse società di Serie A. Tra queste c'è anche l'Inter, che è alla ricerca di un esterno destro dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e il definitivo stop alla trattativa per Anan Khalaili. Sul giocatore restano vigili anche Napoli e Fiorentina, pronte a inserirsi qualora il Genoa decidesse di aprire alla cessione nelle prossime settimane.