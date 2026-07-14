Sfida di mercato tra Inter e Juventus. L'oggetto del desiderio comune è Tegra Bolongo, classe 2010 degli svizzeri del Lausanne Sport. Centravanti fisicamente imponente, già alto 194 centimetri, sarebbe nel mirino di entrambe le squadre per il proprio settore giovanile. Chiaramente il regolamento sui trasferimenti internazionali vieta ai ragazzi che non hanno ancora compiuto sedici anni di spostarsi all'estero. Bolongo è nato il 24 settembre 2010, motivo per il quale ci sarebbe da aspettare ancora qualche mese per far sì che l'operazione si concretizzi. Intanto, però, sia Inter che Juventus hanno preso informazioni sul giocatore della Nazionale Under 16 elvetica, con i nerazzurri che già da diverse settimane monitoravano il giocatore, come raccontato oggi su X da Gianluigi Longari.

Exc🚨 Cresce l’interesse per il baby talento del Lausanne Tegra Bolongo. Classe 2010, l’attaccante ha cittadinanza svizzera e congolese. Dopo l’Inter nei mesi scorsi, anche la Juventus si è informata di recente, con prospettiva su settembre quando l’attaccante compirà 16 anni. — Gianluigi Longari (@Glongari) July 14, 2026