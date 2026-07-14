Il futuro di Oumar Solet sembra essere sempre più vicino alla Premier League. Dopo essere stato a lungo seguito dall'Inter, il difensore francese dell'Udinese è ora nel mirino del Leeds United, deciso ad accelerare per chiudere l'operazione.
Secondo il Messaggero Veneto, il club inglese è disposto a mettere sul tavolo 21,3 milioni di sterline, circa 25 milioni di euro, la stessa cifra richiesta dall'Udinese durante i precedenti contatti con Inter e Juventus.
L'Inter guarda altrove
Nelle scorse settimane il profilo di Solet era stato valutato con attenzione dalla dirigenza nerazzurra, ma il club ha successivamente deciso di orientare le proprie strategie su altri difensori. Anche la Juventus aveva effettuato un sondaggio, senza però trasformare l'interesse in una vera trattativa. Di conseguenza, il Leeds ha oggi la strada spianata per tentare l'affondo decisivo.
Contatti in corso con l'entourage
La società inglese ha già avviato i dialoghi con la Cabinet Solet, l'agenzia che gestisce gli interessi del centrale francese, per trovare rapidamente un'intesa sull'ingaggio. Il Leeds vuole regalare al proprio allenatore un rinforzo nel cuore della difesa dopo la cessione di Pascal Struijk al Brighton e considera Solet una priorità per completare il reparto arretrato.
Autore: Ludovica Ferrante
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