Un endorsement in piena regola quello di Samuel Eto'o, attuale presidente della Federcalcio camerunese, verso Kylian Mbappé, che al Mondiale sta trascinando la Francia a suon di gol e leadership. L'ex attaccante dell'Inter, a conferma che campione riconosce campione, si è così espresso dalle colonne di Le Parisien: "A soli 27 anni ha già segnato diverse generazioni e scritto il suo nome tra i grandi protagonisti della storia di questo sport. Kylian Mbappé è un fenomeno. Gli avversari lo temono, perché sanno che può cambiare l'andamento di una partita in qualsiasi momento. Che cosa deve ancora fare per essere riconosciuto pienamente come il miglior giocatore francese della sua generazione, o addirittura come uno dei più grandi calciatori francesi della  sua generazione, o addirittura come uno dei più grandi calciatori francesi della storia?". 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 15:44
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.