Un endorsement in piena regola quello di Samuel Eto'o, attuale presidente della Federcalcio camerunese, verso Kylian Mbappé, che al Mondiale sta trascinando la Francia a suon di gol e leadership. L'ex attaccante dell'Inter, a conferma che campione riconosce campione, si è così espresso dalle colonne di Le Parisien: "A soli 27 anni ha già segnato diverse generazioni e scritto il suo nome tra i grandi protagonisti della storia di questo sport. Kylian Mbappé è un fenomeno. Gli avversari lo temono, perché sanno che può cambiare l'andamento di una partita in qualsiasi momento. Che cosa deve ancora fare per essere riconosciuto pienamente come il miglior giocatore francese della sua generazione, o addirittura come uno dei più grandi calciatori francesi della sua generazione, o addirittura come uno dei più grandi calciatori francesi della storia?".