Cambi in vista non solo nella rosa dell'Inter, ma anche per quel che riguarda il lavoro dell'area corporate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'Inter sta lavorando per aumentare i ricavi e punta ad annunciare il prima possibile il nuovo Official Training Centre Naming Rights Partner.

Negli ultimi due anni ai cancelli di Appiano Gentile c'è stato il logo di Bper Banca, grazie all'accordo annunciato nel 2024 e che si è ufficialmente concluso. In attesa del prossimo sponsor il centro sportivo, ancora con in bella mostra il 21 come gli Scudetti vinti dal club, è tornato a chiamarsi ufficialmente solo “Inter Training Center in Memory of Angelo Moratti”.