Le informazioni in questione erano già note, ma un ripasso generale non è mai cosa sbagliata. Per questa ragione l'Inter, attraverso i propri canali e il giorno dopo il raduno che ha dato ufficialmente il la alla nuova stagione, ha pubblicato tutte le date da cerchiare in rosso della pre-season nerazzurra, con tanto di copertura televisiva. La preparazione estiva inizierà dalla Germania, con allenamenti dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen. Il ritiro tedesco si concluderà con la prima partita amichevole: l'Inter affronterà il Karlsurher SC domenica 26 luglio alle 16:30. Dopo la trasferta in Germania si volerà in Asia per affrontare il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto alle 13:30 (ora italiana, le 19:30 locali). Infine il Summer Tour nerazzurro si concluderà con due prestigiose amichevoli in Australia: a Perth l'Inter sfiderà prima il Milan mercoledì 5 agosto alle 13:00 (ora italiana, ore 19:00 locali) per poi concludere con il match contro la Juventus sabato 8 agosto alle 13:00 (in Italia, le 19:00 a Perth). Tutte le amichevoli estive dell'Inter saranno visibili in diretta sulla piattaforma DAZN e su Sky per gli abbonati. Sarà possibile assistere alle quattro partite dell'estate nerazzurra anche in pay per view sulla piattaforma DAZN e su OneFootball.

Le date della pre-season nerazzurra

Giovedì 16 luglio - sabato 25 luglio: ritiro a Donaueschingen, Baden-Württemberg

Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher SC-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)

Sabato 1 agosto, ore 13:30 CEST (19:30 a Hong Kong): Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

Mercoledì 5 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 a Perth): Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)

Sabato 8 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 a Perth): Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)