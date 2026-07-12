"Nessuna prova che il pallone abbia toccato il cavo sospeso e ne abbia modificato la traiettoria". La FIFA ha voluto chiarire l'episodio tanto contestato dalla Norvegia. Secondo Haaland e compagni, un cavo elettrico ha fermato la traiettoria del pallone permettando agli inglesi di iniziare l'azione che ha portato al gol del pari la truppa di Tuchel. Sul Guardian si parla di "Cablegate" e si analizzano fotogramma per fotogramma la traiettoria del pallone e gli eventi successivi. E sui social non si lesinano le battute sul "cavo di Dio". Lo riferisce l'ANSA.