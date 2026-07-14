Andoni Iraola, nuovo allenatore del Liverpool, prova a "bloccare" la cessione di Curtis Jones. Il centrocampista dei Reds ha soltanto un anno di contratto ed è al centro di rumors che riguardano non soltanto un possibile passaggio all'Inter, ma anche al Nottingham Forest.

Il tecnico ha raccontato di aver iniziato dei colloqui con il centrocampista, che finora non sembra aver preso in considerazione l'idea di un rinnovo dell'accordo in scadenza a giugno 2027. "Stimo molto Curtis. Per me è un giocatore eccezionale e spero che possa continuare con noi e mantenere gli ottimi livelli di rendimento mostrati finora - ha detto Iraola -. È molto importante che sia uno 'Scouse', che sia di queste parti. Apprezzo anche la sua personalità. Visto dall'esterno, sembra un giocatore di grande carattere e spero che riusciremo a trattenerlo, non solo per quest'anno ma anche per il futuro".