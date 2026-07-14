Tra i nomi emersi in questi giorni per il ruolo di difensore centrale c'è quello di John Lucumì, in scadenza di contratto tra un solo anno con il Bologna e che da tempo sta cercando una destinazione per fare uno step in avanti.

Secondo Il Resto del Carlino, "Juventus e Inter attendono che domani scada la clausola rescissoria per trattare il difensore centrale con il Bologna, che dovrà piazzare oltre a Jhon pure Ilic e Casale prima di mettersi in casa un nuovo centrale". Lucumì ha infatti una clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Dopodiché ogni trattativa dovrà passare dai felsinei.