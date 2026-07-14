Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter c'è sempre un rinforzo, se non due, da prendere in difesa. Come riporta Sky Sport, però, il club nerazzurro giudica al momento eccessivi i costi per l'acquisto di Trevoh Chalobah, difensore centrale inglese in forza al Chelsea, il cui cartellino è valutato attorno ai 35 milioni di euro dai Blues (ci sarebbe poi da calcolare l'ingaggio).

Potrebbe invece restare in nerazzurro Benjamin Pavard, che lo scorso anno ha giocato all'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, non esercitato dai francesi. Da ieri è tornato a disposizione dell'Inter e si è presentato bene al raduno, dove verrà valutato. Di certo i nerazzurri non lo cederanno in prestito, ma a titolo definitivo. Nel caso in cui dovesse trovare una destinazione, allora i difensori da prendere sul mercato diventeranno due,.