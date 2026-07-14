Alessandro Nenna è pronto a salutare l'Inter, dove è cresciuto calcisticamente. Come riportato da Mondo Primavera, il difensore classe 2007 si accinge a disputare la sua prima stagione in Serie C con la maglia dell'Arzignano Valchiampo, in cui si sta per trasferire a titolo definitivo. L'intesa tra gli agenti del ragazzo e il club veneto è stato formalizzato sulla base di un contratto triennale, fino al giugno 2029, un atto di grande fiducia nei confronti di un giovane che finora si è messo in mostra solo a livello giovanile pur bruciando rapidamente le tappe.

Nenna è arrivato all'Inter nel 2019 e per 7 anni ha vestito la maglia nerazzurra fino all'U20 con cui, nell'ultima stagione, è sceso in campo 26 volte (con una rete) tra campionato, Coppa Italia Primavera e Youth League. Non resta che attendere la formalizzazione del trasferimento.