Nome nuovo per il centrocampo del Pescara, che ambisce al ritorno in Serie B dopo la retrocessione in Serie C dello scorso maggio: come anticipato ieri dall'emittente locale Rete 8, gli abruzzesi hanno messo nel mirino Luca Fiordilino, classe ’96, di proprietà dell’Inter Under 23 dove ha giocato lo scorso anno da fuoriquota e che in passato ha vestito le maglie di Palermo, Venezia e Triestina. Lo scorso anno Fiordilino ha collezionato 36 presenze in nerazzurro con due reti.