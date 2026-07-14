Nome nuovo per il centrocampo del Pescara, che ambisce al ritorno in Serie B dopo la retrocessione in Serie C dello scorso maggio: come anticipato ieri dall'emittente locale Rete 8, gli abruzzesi hanno messo nel mirino Luca Fiordilino, classe ’96, di proprietà dell’Inter Under 23 dove ha giocato lo scorso anno da fuoriquota e che in passato ha vestito le maglie di Palermo, Venezia e Triestina. Lo scorso anno Fiordilino ha collezionato 36 presenze in nerazzurro con due reti. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 22:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.