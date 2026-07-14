Tantissime novità di calciomercato in casa Inter. La dirigenza nerazzurra riapre il casting sulla destra, c'è un nome che avanza in queste ore. Dalla Premier può arrivare il nuovo centrocampista. Non solo Jones, all'Inter è stato offerto un ex giocatore nerazzurro che milita sempre in Inghilterra. E poi c'è Pavard che si gioca una clamorosa conferma.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 17:03
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.