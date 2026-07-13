Uno dei reparti sotto osservazione in casa Inter è quello difensivo, ma secondo il Corriere dello Sport c'è un'ulteriore svolta per quel che riguarda i possibili obiettivi graditi alla dirigenza. "L'ultima novità - si legge - è che l’Inter ha rinunciato anche a Chalobah: troppo alto il costo del cartellino, visto che il Chelsea chiede non meno di trentacinque milioni, A questo punto, in linea con la recente telefonata tra Marotta e Suwarso, è probabile che il Como torni alla carica".

Tra i nomi alternativi, il Corsport segnala movimenti attorno a Lucumì, giocatore mancino che obbligherebbe a nuovi ragionamenti nella configurazione del reparto. Nel frattempo si segue con attenzione la vicenda Mancini alla Roma. Il giocatore è in scadenza nel 2027, nel caso in cui non dovesse rinnovare i nerazzurri potrebbero quindi pensarci.

La certezza è che bisognerà intervenire. In difesa è già stato accantonato l'obiettivo Solet, che inizialmente sembrava l'obiettivo principale: troppi i dubbi sulle condizioni delle ginocchia. Nel reparto restano quindi i soli Bisseck, Akanji, Bastoni più Carlos Augusto, che può fare da "braccetto" e da quinto di centrocampo.